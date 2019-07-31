Крикунов: хочу, чтобы «Динамо» сыграло не хуже, чем в том сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов обозначил цели на следующий сезон.

«Динамо» вошло в плоть и кровь. 26-й год уже с «Динамо». Работаю, а до этого ещё и играл. Получается, это жизнь моя. Когда есть работа, а особенно работа, которую ты выбрал ещё в детстве, это даёт удовлетворение.

В прошлом году принял команду, и удалось продвинуться немного вперёд. Приятно. Хочу, чтобы команда сыграла по крайней мере не хуже, чем в том сезоне. Хочу поднять молодых ребят, потому что у нас есть хорошие парни с хорошим движением и хоккейным образованием. Хотелось бы их вывести на прямую работу, чтобы они дальше уже играли без срывов. Естественно, хочется выигрывать, но не всегда получается.

Нравится, что ребята пришли подготовленные. В принципе такое редко бывает. Мы сделали тестирование, пробежали 3000 метров, и только шесть человек не уложилось. Чтобы адаптироваться к канадской площадке, нужно кататься хорошо. Наверное, поменяется тактика. Поменяется много нюансов», — сказал Крикунов в эфире клубного телевидения.