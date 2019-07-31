Экс-нападающий «Торпедо» и минского «Динамо» завершил карьеру
37-летний финский нападающий Ким Хиршовиц принял решение о завершении карьеры, информирует официальный сайт «Киекко-Эспоо». Этот клуб стал последним местом работы Хиршовица.
Сезон-2012/13 уроженец Хельсинки завершил в составе минского «Динамо», где сыграл три матча в регулярном чемпионате, сделав три результативные передачи, и шесть матчей в Кубке надежды, заработав 7 (1+6) баллов.
Хиршовиц является лучшим ассистентом и бомбардиром чемпионата Финляндии 2009 года, где он отыграл 12 матчей, заработав 10 (5+5) очков. В сезоне-2011/12 Хиршовиц также выступал за нижегородское «Торпедо», отыграв 12 матчей, заработав 5 (2+3) очков.
В 2002 году Ким принял участие в молодёжном чемпионате мира. В семи матчах он отметился одной голевой передачей.
Хиршовиц: однажды отдал шесть голевых передач в одном матче
- 31 июля 2019
-
10:25
-
10:10
-
09:54
-
09:36
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
08:04
-
07:32
-
05:26
-
03:49
-
01:48
- 30 июля 2019
-
23:53
-
23:18
-
22:39
-
21:59
-
21:25
-
21:00
-
20:50
-
20:28
-
19:50
-
19:27
-
18:56
-
18:17
-
17:55
-
17:49
-
17:28
-
16:59
-
16:23
-
15:44
-
15:08
-
15:02
-
14:23
-
14:12
-
13:49
Партнерский контент