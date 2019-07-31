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Экс-нападающий «Торпедо» и минского «Динамо» завершил карьеру

Экс-нападающий «Торпедо» и минского «Динамо» завершил карьеру
Хоккей / КХЛ 0

37-летний финский нападающий Ким Хиршовиц принял решение о завершении карьеры, информирует официальный сайт «Киекко-Эспоо». Этот клуб стал последним местом работы Хиршовица.

Сезон-2012/13 уроженец Хельсинки завершил в составе минского «Динамо», где сыграл три матча в регулярном чемпионате, сделав три результативные передачи, и шесть матчей в Кубке надежды, заработав 7 (1+6) баллов.

Хиршовиц является лучшим ассистентом и бомбардиром чемпионата Финляндии 2009 года, где он отыграл 12 матчей, заработав 10 (5+5) очков. В сезоне-2011/12 Хиршовиц также выступал за нижегородское «Торпедо», отыграв 12 матчей, заработав 5 (2+3) очков.

В 2002 году Ким принял участие в молодёжном чемпионате мира. В семи матчах он отметился одной голевой передачей.

Хиршовиц: однажды отдал шесть голевых передач в одном матче
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