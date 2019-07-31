«Сибирь» проведёт предсезонную подготовку в форме из фотографий болельщиков

«Сибирь» решила оригинальным образом поблагодарить болельщиков за поддержку. Команда проведёт предсезонку в специальной форме из коллажа из фотографий болельщиков, отобранных в архивах клуба, а также в интернете.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» новосибирского клуба.

В сезоне-2018/19 «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф. В межсезонье главным тренером стал Николай Заварухин. В качестве тренера Заварухин с 2011 по 2013 год работал тренером МХК «Батыр», с 2013 по 2015 год был главным тренером молодёжной команды клуба «Сибирь», в сезоне-2015/16 – ассистент главного тренера ХК «Нефтехимик», а с 2016 года работал в должности помощника главного тренера «Автомобилиста».

«Сибирь» начнёт новый сезон КХЛ домашним матчем с «Амуром», который состоится 3 сентября.