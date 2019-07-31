Уитни пошутил на тему завершения карьеры Куницем

Нападающий Крис Куниц принял решение о завершении игровой карьеры. 39-летний форвард перешёл на работу в отдел хоккейных операций «Чикаго» в качестве консультанта по развитию игроков. Также Куниц будет помогать тренерскому штабу клуба.
В официальном «твиттере» «Питтсбург Пингвинз» выложили видеоряд, посвящённый этому событию. «Четыре Кубка Стэнли, три из них в «Питтсбурге». Две шайбы в овертаймах, которые невозможно забыть. Одна невероятная карьера», — говорится в «Твиттере».
Райан Уитни ответил на достижения Куница своим списком успехов:
— четыре проданных свитера с фамилией Уитни;
— три из них купили в Питтсбурге, один в Эдмонтоне;
— два выхода в плей-офф за девять лет;
— одна звезда подкастинга.
В феврале 2009 года Уитни обменяли в «Анахайм Дакс» на Куница, после чего Крис добился всех титулов.
- 31 июля 2019
-
11:50
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
10:49
-
10:25
-
10:10
-
09:54
-
09:36
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
08:04
-
07:32
-
05:26
-
03:49
-
01:48
- 30 июля 2019
-
23:53
-
23:18
-
22:39
-
21:59
-
21:25
-
21:00
-
20:50
-
20:28
-
19:50
-
19:27
-
18:56
-
18:17
-
17:55
-
17:49
-
17:28
-
16:59
-
16:23
-
15:44