Уитни пошутил на тему завершения карьеры Куницем

Нападающий Крис Куниц принял решение о завершении игровой карьеры. 39-летний форвард перешёл на работу в отдел хоккейных операций «Чикаго» в качестве консультанта по развитию игроков. Также Куниц будет помогать тренерскому штабу клуба.

В официальном «твиттере» «Питтсбург Пингвинз» выложили видеоряд, посвящённый этому событию. «Четыре Кубка Стэнли, три из них в «Питтсбурге». Две шайбы в овертаймах, которые невозможно забыть. Одна невероятная карьера», — говорится в «Твиттере».

Райан Уитни ответил на достижения Куница своим списком успехов:

— четыре проданных свитера с фамилией Уитни;

— три из них купили в Питтсбурге, один в Эдмонтоне;

— два выхода в плей-офф за девять лет;

— одна звезда подкастинга.

В феврале 2009 года Уитни обменяли в «Анахайм Дакс» на Куница, после чего Крис добился всех титулов.