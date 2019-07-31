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Уитни пошутил на тему завершения карьеры Куницем

Уитни пошутил на тему завершения карьеры Куницем
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Крис Куниц принял решение о завершении игровой карьеры. 39-летний форвард перешёл на работу в отдел хоккейных операций «Чикаго» в качестве консультанта по развитию игроков. Также Куниц будет помогать тренерскому штабу клуба.

В официальном «твиттере» «Питтсбург Пингвинз» выложили видеоряд, посвящённый этому событию. «Четыре Кубка Стэнли, три из них в «Питтсбурге». Две шайбы в овертаймах, которые невозможно забыть. Одна невероятная карьера», — говорится в «Твиттере».

Райан Уитни ответил на достижения Куница своим списком успехов:
— четыре проданных свитера с фамилией Уитни;
— три из них купили в Питтсбурге, один в Эдмонтоне;
— два выхода в плей-офф за девять лет;
— одна звезда подкастинга.

В феврале 2009 года Уитни обменяли в «Анахайм Дакс» на Куница, после чего Крис добился всех титулов.

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