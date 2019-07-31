Игрокам «Ермака» вернули вещи, украденные из раздевалки

30 июля во время тренировки клуба Высшей хоккейной лиги «Ермак» из раздевалки команды были украдены ценные вещи. Игроки ангарского клуба проживают в гостинице, которая находится во дворце «Ермака». Воры украли деньги и технику.

«Вещи, украденные злоумышленником из раздевалки, были возвращены игрокам. Оперативно сработали полицейские и сотрудники охранного предприятия, которое обеспечивает безопасность дворца спорта», — сказано в официальном «твиттере» ВХЛ.

В минувшем сезоне ангарский клуб занял предпоследнее 28-е место в регулярном чемпионате. «Ермак» одержал 12 побед и потерпел 44 поражения. От зоны плей-офф ангарчане отстали на 28 очков.

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