Игрокам «Ермака» вернули вещи, украденные из раздевалки
30 июля во время тренировки клуба Высшей хоккейной лиги «Ермак» из раздевалки команды были украдены ценные вещи. Игроки ангарского клуба проживают в гостинице, которая находится во дворце «Ермака». Воры украли деньги и технику.
«Вещи, украденные злоумышленником из раздевалки, были возвращены игрокам. Оперативно сработали полицейские и сотрудники охранного предприятия, которое обеспечивает безопасность дворца спорта», — сказано в официальном «твиттере» ВХЛ.
В минувшем сезоне ангарский клуб занял предпоследнее 28-е место в регулярном чемпионате. «Ермак» одержал 12 побед и потерпел 44 поражения. От зоны плей-офф ангарчане отстали на 28 очков.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
- 31 июля 2019
-
10:25
-
10:10
-
09:54
-
09:36
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
08:04
-
07:32
-
05:26
-
03:49
-
01:48
- 30 июля 2019
-
23:53
-
23:18
-
22:39
-
21:59
-
21:25
-
21:00
-
20:50
-
20:28
-
19:50
-
19:27
-
18:56
-
18:17
-
17:55
-
17:49
-
17:28
-
16:59
-
16:23
-
15:44
-
15:08
-
15:02
-
14:23
-
14:12
-
13:49
Партнерский контент