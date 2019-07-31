Гусев — о словах генменеджера «Вегаса»: не обижаюсь на него. Он так видит

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев поделился мнением об обмене из «Вегас Голден Найтс», а также прокомментировал слова генменеджера «рыцарей» Джорджа Макфи, который усомнился в перспективах россиянина в НХЛ.

«Рад оказаться в этой команде, хочу как можно лучше за неё играть и выигрывать. Конечно, переживал, потому что не понимаешь, в какую команду можешь попасть, и ничего не контролируешь. Мысли были только об НХЛ, но, конечно, всё могло произойти. Доволен, что всё получилось именно так.

Не обидно, что «Вегас» дешёво меня оценил? Нет, так ведётся бизнес, клубы договорились на такой обмен. Я в этом плохо разбираюсь, не знаю, что должны были за меня отдать. Слова Макфи? Это его мнение, он так видит. Я на него не обижаюсь», — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Макфи: сделали всё возможное, чтобы удовлетворить желания Гусева, но не смогли