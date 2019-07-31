Игрокам «Авангарда» прочитали лекцию по общению с прессой

На сборе в Сочи для хоккеистов и тренеров «Авангарда» прошёл второй мастер-класс по программе «Игровой интеллект», направленной на развитие неспортивных элементов карьеры игроков, в рамках которого комментатор КХЛ ТВ Дмитрий Федоров рассказал омской команде, как вести себя с прессой.

«Авангард» сейчас самый прогрессивный клуб с точки зрения внедрения новых технологий, нового менталитета. В руководство пришли новые люди, для которых всё это важно. И поэтому, как только мне предложили встретиться с командой, я тут же ответил «да». Думаю, и другие команды теперь подтянутся. Наработок ещё очень много, я готов общаться с ребятами индивидуально.

Мне кажется, сейчас переломный момент, когда начинает меняться отношение хоккеистов к прессе. Они готовы стать звёздами. Нужно им просто немного помочь. Сегодня я пытался донести одну важную мысль: если вы будете общаться с прессой, то будете расти в собственных глазах, в глазах тренеров и партнёров, и в конце концов это даст вам положительный результат в карьере», — отметил Фёдоров в эфире клубного телевидения.