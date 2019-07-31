Игрокам «Авангарда» прочитали лекцию по общению с прессой

На сборе в Сочи для хоккеистов и тренеров «Авангарда» прошёл второй мастер-класс по программе «Игровой интеллект», направленной на развитие неспортивных элементов карьеры игроков, в рамках которого комментатор КХЛ ТВ Дмитрий Федоров рассказал омской команде, как вести себя с прессой.
«Авангард» сейчас самый прогрессивный клуб с точки зрения внедрения новых технологий, нового менталитета. В руководство пришли новые люди, для которых всё это важно. И поэтому, как только мне предложили встретиться с командой, я тут же ответил «да». Думаю, и другие команды теперь подтянутся. Наработок ещё очень много, я готов общаться с ребятами индивидуально.
Мне кажется, сейчас переломный момент, когда начинает меняться отношение хоккеистов к прессе. Они готовы стать звёздами. Нужно им просто немного помочь. Сегодня я пытался донести одну важную мысль: если вы будете общаться с прессой, то будете расти в собственных глазах, в глазах тренеров и партнёров, и в конце концов это даст вам положительный результат в карьере», — отметил Фёдоров в эфире клубного телевидения.
- 31 июля 2019
-
11:50
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
10:49
-
10:25
-
10:10
-
09:54
-
09:36
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
08:04
-
07:32
-
05:26
-
03:49
-
01:48
- 30 июля 2019
-
23:53
-
23:18
-
22:39
-
21:59
-
21:25
-
21:00
-
20:50
-
20:28
-
19:50
-
19:27
-
18:56
-
18:17
-
17:55
-
17:49
-
17:28
-
16:59
-
16:23
-
15:44