«Сибирь» провела двусторонний матч. Пуустинен оформил дубль

Сегодня, 31 июля, накануне вылета в Финляндию на сборы, «Сибирь» провела двусторонний матч на тренировочном модуле возле ЛДС «Сибирь».

С начала матча ворота «синих» защищал Харри Сятери, а «белых» — Алексей Красиков. После полутора периодов они поменялись командами.

Со счётом 5:0 победу одержали «синие». Шайбы забросили Юусо Пуустинен, Евгений Чесалин. Оба форварда огорчили Красикова. Микаэль Руохомаа переиграл Сятери. Ещё две шайбы побывали в воротах «белых» в тот момент, когда они заменили вратаря шестым полевым игроком (авторы голов Пуустинен и Георгий Юров, привлечённый к главной команде из МХЛ).

1 августа новосибирский клуб после утренней тренировки отправится на учебно-тренировочный сбор в Финляндию.