«Сибирь» провела двусторонний матч. Пуустинен оформил дубль
Сегодня, 31 июля, накануне вылета в Финляндию на сборы, «Сибирь» провела двусторонний матч на тренировочном модуле возле ЛДС «Сибирь».
С начала матча ворота «синих» защищал Харри Сятери, а «белых» — Алексей Красиков. После полутора периодов они поменялись командами.
Со счётом 5:0 победу одержали «синие». Шайбы забросили Юусо Пуустинен, Евгений Чесалин. Оба форварда огорчили Красикова. Микаэль Руохомаа переиграл Сятери. Ещё две шайбы побывали в воротах «белых» в тот момент, когда они заменили вратаря шестым полевым игроком (авторы голов Пуустинен и Георгий Юров, привлечённый к главной команде из МХЛ).
1 августа новосибирский клуб после утренней тренировки отправится на учебно-тренировочный сбор в Финляндию.
«Сибирь» проведёт предсезонную подготовку в форме из фотографий болельщиков
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