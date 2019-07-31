Зернов — о СМИ: наша задача — отвечать, ведь играем для болельщиков

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов рассказал, что полезного вынес для себя из лекции на тему общения с журналистами.
«Часто приходится встречаться с прессой, особенно в плей-офф. Многого не знал. Сейчас нам провели лекцию на эту тему, вынес для себя немало полезного. Как правильно общаться с журналистами, как объяснить что-то в той или иной ситуации. Журналисты у нас хорошо работают, часто задают интересные вопросы. Иногда, возможно, они бывают провокационными, но такая у прессы работа.
Наша задача — отвечать, ведь мы играем для болельщиков. Вообще, спасибо создателям «Игрового интеллекта», они обучают нас, как вести себя в различных жизненных ситуациях, много интересных тем, которых мы раньше не знали. Будем учиться и развиваться», — сказал Зернов в эфире клубного телевидения.
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