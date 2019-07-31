Лишка: о «Северстали» говорил с Гудачеком и Штепанеком. Негатива не услышал

Нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал переход в череповецкий клуб.
«Сначала я поговорил с Юлиусом Гудачеком и Якубом Штепанеком о том, как обстоят дела в «Северстали». Из их рассказов сложилось прекрасное впечатление и о самом городе, и о команде, и о болельщиках клуба, ни одного негативного отзыва от ребят не услышал.
С самого первого дня у меня было хорошее предчувствие по поводу моих товарищей по команде, и оно оправдалось. Они с радостью помогают, если мне что-то нужно. В мой первый день в Череповце мы вместе пообедали, а потом ребята показали несколько интересных мест в городе. Перед отъездом на сборы я ещё раз убедился в словах Юлиуса и Якуба, стадион мне понравился и раздевалка уже и моей команды тоже.
В «Северстали» отличный «климат», чувствую себя прекрасно. Сейчас мы много тренируемся, подготовка к регулярному чемпионату в разгаре. Касаемо общения, как я уже говорил, по приезде в Канаду на английском я почти не говорил, сейчас ситуация схожая, но, замечу, к счастью для меня, в этот раз я не потерял свой багаж. Сейчас русский я ещё не освоил, но это у меня в планах. Думаю, мне это по силам, учитывая, что мой родной язык имеет много похожих слов с русскими. Надеюсь, мои товарищи помогут мне с этой задачей», — цитирует Лишку VtrHockey.com.
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