Председатель совета директоров клубов Беларуси и исполняющий обязанности председателя «Юности» Алексей Торбин рассказал, что белорусский клуб мог стать фармом нижегородского «Торпедо».
«Интерес действительно был, обсуждали такую возможность. Это связано опять же с тем, что хоккеисты из нашей системы оказались востребованы в новом фарм-клубе нижегородцев — „Торпедо-Горький“. И они собирали у себя много ребят, которым нужна была игровая практика. Разговор и заинтересованность были.
Однако в «Торпедо» менялось руководство, и вопрос завис. Но не исключаю, что вернёмся к нему, когда свой ответ даст «Динамо». Хотя прежде всего заинтересованы в сотрудничестве с минчанами. Конкретно с нижегородцами мы обсуждали такой вариант, правда, далеко по вышеописанным причинам переговоры не зашли. По второй части вопроса: клубам КХЛ разрешено иметь два фарм-клуба в разных лигах», — приводит слова Торбина «Страница хоккея Беларуси».
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