Шестёркин: Лундквист с детства был моим идолом

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился ожиданиями от встречи с первым номером команды Хенриком Лундквистом в тренировочном лагере.
«Хенрик Лундквист с детства был моим идолом, так что я с нетерпением жду возможности увидеть его на льду и научиться тому, на что он способен. Чтобы играть с ним в одной команде, конечно, должна быть проделана определённая работа.
Сейчас мне просто хочется показать себя и доказать, что я могу тут играть. Но мне предстоит проделать для этого длинный путь», – цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.
Шестёркин был выбран «Рейнджерс» в четвёртом раунде драфта 2014 года под общим 118-м номером. 23-летний вратарь провёл в составе СКА 28 матчей в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражал 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.
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