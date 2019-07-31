Известны составы «Витязя» и «Магнитки» на матч в Италии. Мозякин — не сыграет

Сегодня, 31 июля, «Витязь» и магнитогорский «Металлург» проведут контрольный матч в Брессаноне (Италия). Этот матч станет вторым для подопечных Михаила Кравца и Йозефа Яндача в нынешнее межсезонье. Встреча начнётся в 17:00 мск. Команды проведут матч в следующих составах:



«Витязь»:

Самонов (Сапрыкин)

Евсеенков – Лаюнен, Няттинен — Аалтонен (А) — Йормакка,

Пыленков — Ержабек, Комаров — Чернов — Артюхин (К),

Катичев — Епишин, Монс — Квартальнов — Шевченко,

Воронков — Головков, Кулагин — Колтыгин — Выглазов (А), Бардаков.



«Металлург»:

Галимов (Носов);

Дронов – Минулин, Любимов – Неколенко – Тимкин,

Зайцев – Верещагин, О’Делл – Локтионов – Дорофеев,

Вад. Антипин – Постма, Пятин – Галузин – Паршин,

Ольшанский, Платонов – Спиридонов – Шешин, Рожков.