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Известны составы «Витязя» и «Магнитки» на матч в Италии. Мозякин — не сыграет

Известны составы «Витязя» и «Магнитки» на матч в Италии. Мозякин — не сыграет
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 31 июля, «Витязь» и магнитогорский «Металлург» проведут контрольный матч в Брессаноне (Италия). Этот матч станет вторым для подопечных Михаила Кравца и Йозефа Яндача в нынешнее межсезонье. Встреча начнётся в 17:00 мск. Команды проведут матч в следующих составах:

«Витязь»:
Самонов (Сапрыкин)
Евсеенков – Лаюнен, Няттинен — Аалтонен (А) — Йормакка,
Пыленков — Ержабек, Комаров — Чернов — Артюхин (К),
Катичев — Епишин, Монс — Квартальнов — Шевченко,
Воронков — Головков, Кулагин — Колтыгин — Выглазов (А), Бардаков.

«Металлург»:
Галимов (Носов);
Дронов – Минулин, Любимов – Неколенко – Тимкин,
Зайцев – Верещагин, О’Делл – Локтионов – Дорофеев,
Вад. Антипин – Постма, Пятин – Галузин – Паршин,
Ольшанский, Платонов – Спиридонов – Шешин, Рожков.

Гол Дорофеева принёс «Металлургу» победу в матче с «Витязем» в Германии
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