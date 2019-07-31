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Ерёменко перенёс операцию по удалению аппендикса

Ерёменко перенёс операцию по удалению аппендикса
Хоккей / КХЛ 0

30 июля голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко перенёс операцию по удалению аппендикса. Восстановление игрока займет от трёх до четырёх недель, информирует официальный сайт бело-голубых.

Воспитанник СДЮШОР «Динамо» в минувшем сезоне переписал сразу несколько рекордов, которые держались многие годы. Сезон-2018/19 стал 14-м для Ерёменко в составе московского «Динамо» (клубный рекорд среди вратарей), а игра регулярного чемпионата с магнитогорским «Металлургом» позволила превзойти рекорд Владимира Мышкина по количеству игр за клуб. Рекорд Мышкина держался на протяжении 28 лет.

В составе «Динамо» 39-летний Ерёменко дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013), выигрывал Кубок континента (2014), а также золотые (2005) и бронзовые медали чемпионата России (2015). Опытному голкиперу в общей сложности принадлежат более трёх десятков клубных рекордов.

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