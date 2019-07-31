Новый клуб НХЛ планирует определиться с названием в первой половине 2020 года

Генеральный менеджер клуба из Сиэтла Рон Фрэнсис сообщил, что клуб получит название и цвета в 2020 году.

«Насколько я понимаю, у команды появится название в первой половине 2020 года. Надеюсь, в то же время мы определимся и с цветами клуба. Мы создаём организацию с нуля? С одной стороны, это очень сложно. Но с другой стороны, я думаю, что это большой вызов. Я, конечно, рад этой возможности. Я знаю, что у нас есть 23 месяца до драфта расширения и 27 до нашего первого стартового вбрасывания. Время пролетит быстро, поэтому мы уже приступили к работе», – цитирует Фрэнсиса официальный сайт НХЛ.

В декабре 2018 года совет директоров НХЛ одобрил появление в лиге нового клуба из Сиэтла. Официального названия у команды пока нет. Команда из Сиэтла должна начать играть в лиге с сезона-2021/22. Этот клуб станет 32-м в лиге.