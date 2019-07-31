Андригетто: тренировки с «Авангардом» — новый опыт. В НХЛ такого не было

Форвард Свен Андригетто прокомментировал переход из «Колорадо Эвеланш» в «Авангард», а также рассказал о подготовке к новому сезону.

«Я много разговаривал с Бобом Хартли и с Патриком Фишером, который также играл в НХЛ. Это помогло мне с принятием решения. Мне 26 лет, я провёл более 200 матчей в НХЛ. Сейчас я на том этапе карьеры, когда мне нужно много игрового времени. Я хочу играть больше, выполнять важную роль в команде, улучшая при этом свою игру. Для хоккеиста нет предела, всегда есть чему научиться. И я рад стать частью «Авангарда».



Определённые сложности вызваны языковым барьером. Но в команде все очень открытые и всегда готовы помочь – Боб, весь тренерский штаб, генеральный менеджер, президент, игроки, персонал команды. Меня приняли, это очень приятно и значительно облегчает адаптацию. Чуть больше общаюсь с легионерами, ведь они говорят по-английски, и мы находимся в одной лодке – не говорим по-русски, к сожалению. Ещё мне помогает Никита Щербак, мы знакомы с «Монреаля», он мне многое переводит.



Тренировки с «Авангардом» – безусловно, новый опыт для меня. Два ледовых занятия в день, а между ними – тренировка в зале. В НХЛ такого не было, там у нас была одна тренировка на льду и одна в зале. Очень много нового нужно освоить – система игры, партнеры по команде, тренерский штаб, новый город. Очень много моментов. Тренировки интенсивные и тяжелые, но мне нравится работа, которую мы проделываем. К началу сезона мы будем в оптимальной форме», – сказал Андригетто в эфире клубного телевидения.