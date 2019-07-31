Армстронг: возможно, Фрэнсис — самый недооценённый великий игрок в истории

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал назначение Рона Фрэнисиса на пост генменеджера «Сиэтла», а также отметил его заслуги в качестве игрока.



«Возможно, он является самым недооценённым великим игроком в истории хоккея. То же самое можно сказать о нём, как о менеджере. Думаю, что он отлично проявит себя в Сиэтле. Это его место. С Ронни цех генеральных менеджеров и вся НХЛ становятся лучше», — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.



Напомним, в декабре 2018 года совет директоров НХЛ одобрил появление в лиге нового клуба из Сиэтла. Официального названия у команды пока нет. Команда из Сиэтла должна начать играть в лиге с сезона-2021/22. Этот клуб станет 32-м в лиге. Также стало известно, что клуб получит название и цвета в 2020 году.



Новый клуб НХЛ планирует определиться с названием в первой половине 2020 года