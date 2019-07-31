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«Баффало» предложил Улльмарку контракт на $ 800 тыс. Игрок просит $ 2,65 млн

«Баффало» предложил Улльмарку контракт на $ 800 тыс. Игрок просит $ 2,65 млн
Хоккей / НХЛ 0

Продолжаются переговоры о продлении контракта между шведским вратарём Линусом Улльмарком и «Баффало Сэйбрз». Стороны не могут прийти к единому мнению по зарплате игрока.

«Баффало Сэйбрз» предлагает шведу $ 800 тыс. Улльмарка такие условия не устраивают, поскольку он хочет получать значительно больше. Голкипер просит от «Сэйбрз» $ 2,65 млн. Об этом сообщает в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.

Напомним, Улльмарк является одним из игроков, подавших заявки на арбитраж. Многие хоккеисты, сделавшие то же самое, уже сумели договориться с клубами ещё до начала слушаний. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.

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