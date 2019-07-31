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Канадский форвард Верек перейдёт в «Куньлунь» и будет выступать за Китай на ОИ

Канадский форвард Верек перейдёт в «Куньлунь» и будет выступать за Китай на ОИ
Хоккей / КХЛ 0

Канадский нападающий Итан Верек продолжит карьеру в КХЛ. Форвард принял предложение «Куньлунь Ред Стар». Об этом говорится в «твиттере» чешского клуба «Оцеларжи Тршинец», за который хоккеист выступал до недавнего времени.

В посте также сообщается, что нападающий планирует выступать за сборную Китая на предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине (Китай). Это уже не первый приезд Верека в «Куньлунь Ред Стар». В 2017 году канадец заключил соглашение с китайским клубом, прошёл предсезонные сборы, однако затем расторг контракт и вернулся в Северную Америку.

Ранее «Куньлунь» продлил контракт с Инь Руди — первым в истории китайцем, забросившим шайбу в КХЛ, а также с лучшим снайпером и бомбардиром в клубной истории Брэндоном Ипом и нападающим Люком Локхартом.

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