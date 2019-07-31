Канадский форвард Верек перейдёт в «Куньлунь» и будет выступать за Китай на ОИ

Канадский нападающий Итан Верек продолжит карьеру в КХЛ. Форвард принял предложение «Куньлунь Ред Стар». Об этом говорится в «твиттере» чешского клуба «Оцеларжи Тршинец», за который хоккеист выступал до недавнего времени.
В посте также сообщается, что нападающий планирует выступать за сборную Китая на предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине (Китай). Это уже не первый приезд Верека в «Куньлунь Ред Стар». В 2017 году канадец заключил соглашение с китайским клубом, прошёл предсезонные сборы, однако затем расторг контракт и вернулся в Северную Америку.
Ранее «Куньлунь» продлил контракт с Инь Руди — первым в истории китайцем, забросившим шайбу в КХЛ, а также с лучшим снайпером и бомбардиром в клубной истории Брэндоном Ипом и нападающим Люком Локхартом.
- 31 июля 2019
-
18:11
-
17:50
-
17:33
-
17:16
-
17:01
-
16:49
-
16:27
-
15:25
-
15:08
-
15:05
-
14:57
-
14:45
-
14:19
-
14:07
-
13:57
-
13:37
-
13:20
-
12:56
-
12:35
-
12:15
-
11:50
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
10:49
-
10:25
-
10:10
-
09:54
-
09:36
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
08:04
-
07:32
-
05:26