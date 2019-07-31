Канадский форвард Верек перейдёт в «Куньлунь» и будет выступать за Китай на ОИ

Канадский нападающий Итан Верек продолжит карьеру в КХЛ. Форвард принял предложение «Куньлунь Ред Стар». Об этом говорится в «твиттере» чешского клуба «Оцеларжи Тршинец», за который хоккеист выступал до недавнего времени.



В посте также сообщается, что нападающий планирует выступать за сборную Китая на предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине (Китай). Это уже не первый приезд Верека в «Куньлунь Ред Стар». В 2017 году канадец заключил соглашение с китайским клубом, прошёл предсезонные сборы, однако затем расторг контракт и вернулся в Северную Америку.



Ранее «Куньлунь» продлил контракт с Инь Руди — первым в истории китайцем, забросившим шайбу в КХЛ, а также с лучшим снайпером и бомбардиром в клубной истории Брэндоном Ипом и нападающим Люком Локхартом.