Розен: уход Кессела из «Питтсбурга» пойдёт на пользу Малкину

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен поделился мнением о возможных изменениях в игре российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после ухода из клуба форварда Фила Кессела, которого обменяли в «Аризону Койотс» на нападающего Алекса Гальченюка и защитника Пьер-Оливера Жозефа.
«В прошлом сезоне Малкин был расстроен, испытывая проблемы во взаимопонимании с Филом Кесселом. Но это больше не проблема. Кессела обменяли в «Аризону» на Алекса Гальченюка. Малкин может отправлять Гальченюка на левый фланг, а сам станет чаще оказываться с шайбой.
Он демонстрирует свою лучшую игру, когда ему позволяют свободно встречаться с шайбой и двигаться с ней. Он будет делать это, не беспокоясь о необходимости снабжать передачами Кессела. Это пойдёт ему на пользу», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.
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