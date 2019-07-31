Браташ рассказал о задачах олимпийской сборной на турнире Sochi Hockey Open

Олимпийская сборная России по хоккею прибыла в Сочи, где проведёт предсезонный летний турнир. О задачах, поставленных перед командой, рассказал главный тренер Олег Браташ.



«У нашей команды, как и у всех российских сборных, основная задача – победа в каждом матче и турнире. В том числе именно на это мы и ориентируем игроков. Донесли до ребят эту информацию на командном собрании.



Нынешний созыв олимпийской сборной является самым молодым в истории этой команды. Кто-то себя уже успел проявить и в КХЛ, и в сборных командах, от других ждём прогресса. Поэтому нужно помочь абсолютно всем, кто сейчас у нас в команде, обрести уверенность и стать лидером. Мы ставим перед собой цель развить молодых игроков, подготовить их к национальной сборной России с перспективой выступления на Олимпиаде 2022 года. Мы должны быть готовы к этим Играм.



В некоторых матчах турнира ряд игроков будут играть против своих нынешних клубных команд. Можно это назвать интригой? Да, это особый момент для сочинского турнира. В первую очередь мы ориентируем ребят на то, что они здесь являются игроками сборной России. С другой стороны, это хорошая дополнительная мотивация для них, чтобы показать себя в сборной, проявить характер. Каждый стремится завоевать место в составе, как в сборной, так и в клубе», — цитирует Браташа пресс-служба Федерации хоккея России.



Sochi Hockey Open пройдёт с 3 по 8 августа. В число участников вошли: «Сочи», «Авангард», «Локомотив», «Динамо» (Рига), СКА, олимпийская сборная России.

Сборная проведёт четыре матча:

4 августа, 13:00. «Авангард» – Россия (олимп.)

5 августа, 15:00. «Локомотив» – Россия (олимп.)

6 августа, 19:30. «Сочи» – Россия (олимп.)

8 августа, 15:00. Россия (олимп.) – «Динамо» (Рига).