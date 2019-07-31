«Непробиваемый». Дзюба встретился с Бобровским и пожелал ему удачи во «Флориде»
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба встретился с голкипером Сергеем Бобровским, который в это межсезонье покинул «Коламбус Блю Джекетс» и перешёл во «Флориду Пантерз».
Форвард опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с вратарём, сделанную на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. «Случайная встреча с непробиваемым Сергеем Бобровским!!! Очень приятно познакомиться!!! Удачи во «Флориде Пантерз», — подписал фотографию Дзюба.
Голкипер подписал семилетний контракт с годовым окладом в $ 10 млн. 30-летний Бобровский, дважды выигрывавший приз «Везина Трофи», провёл в составе «Коламбус Блю Джекетс» последние семь сезонов. Он подписал контракт с «пантерами» в статусе свободного агента.
- 31 июля 2019
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