«Непробиваемый». Дзюба встретился с Бобровским и пожелал ему удачи во «Флориде»

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба встретился с голкипером Сергеем Бобровским, который в это межсезонье покинул «Коламбус Блю Джекетс» и перешёл во «Флориду Пантерз».



Форвард опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с вратарём, сделанную на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. «Случайная встреча с непробиваемым Сергеем Бобровским!!! Очень приятно познакомиться!!! Удачи во «Флориде Пантерз», — подписал фотографию Дзюба.

Голкипер подписал семилетний контракт с годовым окладом в $ 10 млн. 30-летний Бобровский, дважды выигрывавший приз «Везина Трофи», провёл в составе «Коламбус Блю Джекетс» последние семь сезонов. Он подписал контракт с «пантерами» в статусе свободного агента.