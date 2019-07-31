Дубль Квартальнова принёс «Витязю» победу в матче с «Магниткой» в Италии

«Витязь» обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4:3 в напряжённом товарищеском матче, который прошёл в Брессаноне (Италия).



Первый период прошёл под контролем подмосковной команды. На перерыв «Витязь» уходил при счёте 3:0 в свою пользу: отличились Данила Квартальнов и дважды Йоонас Няттинен. «Металлург» сумел отыграть одну шайбу усилиями Вадима Антипина. Однако вскоре Квартальнов отличился вновь.



«Магнитке» удалось вернуться в игру и сократить отставание до минимума после голов Минулина и Антипина, однако спасти матч магнитогорскому клубу не удалось. Этот матч стал вторым для подопечных Михаила Кравца и Йозефа Яндача в нынешнее межсезонье. Ранее команды встречались в немецком Гармиш-Партенкирхене. В том матче «Магнитка» одержала минимальную победу – 3:2.

Гол Дорофеева принёс «Металлургу» победу в матче с «Витязем» в Германии