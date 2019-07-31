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Дубль Квартальнова принёс «Витязю» победу в матче с «Магниткой» в Италии

Дубль Квартальнова принёс «Витязю» победу в матче с «Магниткой» в Италии
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4:3 в напряжённом товарищеском матче, который прошёл в Брессаноне (Италия).

Первый период прошёл под контролем подмосковной команды. На перерыв «Витязь» уходил при счёте 3:0 в свою пользу: отличились Данила Квартальнов и дважды Йоонас Няттинен. «Металлург» сумел отыграть одну шайбу усилиями Вадима Антипина. Однако вскоре Квартальнов отличился вновь.

«Магнитке» удалось вернуться в игру и сократить отставание до минимума после голов Минулина и Антипина, однако спасти матч магнитогорскому клубу не удалось. Этот матч стал вторым для подопечных Михаила Кравца и Йозефа Яндача в нынешнее межсезонье. Ранее команды встречались в немецком Гармиш-Партенкирхене. В том матче «Магнитка» одержала минимальную победу – 3:2.

Товарищеские матчи (клубы)
31 июля 2019, среда. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
4 : 3
3:0, 0:1, 1:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Няттинен (Йормакка, Аалтонен) – 07:00 (5x5), 2:0 – Квартальнов (Ержабек, Шевченко) – 10:00 (5x5), 3:0 – Няттинен (Аалтонен, Лаюнен) – 18:51 (5x4), 3:1 – Антипин (Неколенко) – 37:30 (5x5), 4:1 – Квартальнов (Монс) – 46:03 (5x5), 4:2 – Минулин (Антипин) – 47:23 (5x5), 4:3 – Антипин – 49:32 (5x5)
Гол Дорофеева принёс «Металлургу» победу в матче с «Витязем» в Германии
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