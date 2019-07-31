Гущин: хочу, чтобы меня выбрали в первом раунде драфта НХЛ. Для меня это важно

17-летний нападающий Данил Гущин, готовящийся в составе юниорской сборной России к Кубку Глинки/Гретцки, рассказал о желании быть выбранным под высоким номером на драфте НХЛ.



«Прибавлять нужно во всём и каждый день. Я чувствую, что прибавил в силовой борьбе за сезон. Перед собой ставлю самые высокие задачи, хочу попасть в первый раунд драфта НХЛ, для этого надо просто работать выше своих возможностей. Я буду всё для этого делать, хочу, чтобы меня выбрали в первом раунде, для меня это важно.



Сейчас пока рано говорить о шансах. После турнира посмотрим, где я котируюсь, и буду прибавлять в ходе сезона, чтобы выбрали как можно выше», — приводит слова форварда ТАСС.



Драфт НХЛ 2020 года пройдёт 26-27 июня в канадском Монреале.