18-летний защитник Вадим Антипин установил рекорд в дебютном матче за «Магнитку»
Защитнику «Металлурга» Вадиму Антипину покорилось рекордное достижение в товарищеском матче с «Витязем» (3:4). 18-летний хоккеист стал первым в истории «Магнитки» игроком обороны, кому удалось отметиться дублем в дебютном матче, говорится на сайте клуба болельщиков из Магнитогорска.
В минувшем сезон Антипин лишь один раз появился в заявке «Металлурга». Это произошло в домашнем матче с хабаровским «Амуром». Однако на площадке в той встрече Антипин так и не появился. За всю историю клуба забросить две шайбы в дебютной игре удавалось только нападающему Яну Мареку.
Напомним, защитник является младшим братом Виктора Антипина. Любопытно, что Антипин-старший также становился автором дубля в ворота «Витязя» минувшим летом.
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