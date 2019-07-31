18-летний защитник Вадим Антипин установил рекорд в дебютном матче за «Магнитку»

Защитнику «Металлурга» Вадиму Антипину покорилось рекордное достижение в товарищеском матче с «Витязем» (3:4). 18-летний хоккеист стал первым в истории «Магнитки» игроком обороны, кому удалось отметиться дублем в дебютном матче, говорится на сайте клуба болельщиков из Магнитогорска.



В минувшем сезон Антипин лишь один раз появился в заявке «Металлурга». Это произошло в домашнем матче с хабаровским «Амуром». Однако на площадке в той встрече Антипин так и не появился. За всю историю клуба забросить две шайбы в дебютной игре удавалось только нападающему Яну Мареку.



Напомним, защитник является младшим братом Виктора Антипина. Любопытно, что Антипин-старший также становился автором дубля в ворота «Витязя» минувшим летом.