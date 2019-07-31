«Вегас» заключил контракт с 18-летним финским форвардом

«Вегас Голден Найтс» объявил о заключении контракта с нападающим Маркусом Каллионкиели. 18-летний форвард из Финляндии подписал стандартный контракт новичка. Об этом говорится на официальном сайте «Вегас Голден Найтс».
«Рыцари» выбрали Каллионкиели на драфте 2019 года под общим 139-м номером. В минувшем сезоне финский форвард выступал в юниорской лиге за «Су-Сити Маскетирз» и в 58 матчах набрал 53 (29+24) очка.
Напомним, ранее состав «Вегас Голден Найтс» покинул российский нападающий Никита Гусев, перешедший в «Нью-Джерси Дэвилз» в обмен на два драфт-пика. Россиянин подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка 14 апреля 2019 года, но только тренировался с клубом. У Гусева не было контракта c «Вегасом», однако клубу принадлежали права на игрока.
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