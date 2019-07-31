Кристенсен – о Панарине: в США не привыкли к таким словам русских о президенте

Бывший нападающий «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Анахайм Дакс» Эрик Кристенсен рассказал о реакции в Северной Америке на интервью российского форварда Артемия Панарина, негативно отозвавшегося о положении дел в стране.
«В Северной Америке горячо обсуждают интервью Панарина? Да, это долго обсуждалось. Никто не привык, что русские могут так высказываться о своём президенте. В США в этом нет ничего необычного. Видно, что Артемий любит свою страну, а его желание заниматься благотворительностью много говорит о нём», — приводит слова Кристенсена «Спорт Бизнес Online».
35-летний канадец также высказался о выборе Панарина в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс» в это межсезонье. По его мнению, Артемию следовало перейти в «Колорадо Эвеланш», с которым он мог решать более серьёзные задачи.
- 31 июля 2019
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