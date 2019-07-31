Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Спортдиректор «Салавата»: придерживались своего стиля даже в отсутствие лидеров

Спортдиректор «Салавата»: придерживались своего стиля даже в отсутствие лидеров
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор уфимского клуба «Салават Юлаев» Василий Чижов поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором его команда обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:2.

«Игрой подвели итог тренировочного сбора. Приехал достаточно крепкий спарринг-партнер. Хотелось бы отметить игру наших ребят. «Нефтехимик» пытался навязать силовой хоккей, через заброс, через набросы на ворота, через давление. Наши ребята, наоборот, придерживались более игрового стиля: выход через передачу, вход в зону искали передачей и голы красивые забили, как раз комбинационно взаимодействуя друг с другом. Понравилось, что своего стиля придерживалась команда даже в отсутствие лидеров.

Хотелось бы отметить звено Бурмистрова, дублем отметился молодой парень Родион Амиров. В целом ребята с настроением сыграли, получилась хорошая игра, достойная победы», — приводит слова Чижова пресс-служба уфимского клуба.

Бурмистров: статус капитана придаёт сил. Все ребята меня поддержали
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент