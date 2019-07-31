Спортдиректор «Салавата»: придерживались своего стиля даже в отсутствие лидеров

Спортивный директор уфимского клуба «Салават Юлаев» Василий Чижов поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором его команда обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:2.
«Игрой подвели итог тренировочного сбора. Приехал достаточно крепкий спарринг-партнер. Хотелось бы отметить игру наших ребят. «Нефтехимик» пытался навязать силовой хоккей, через заброс, через набросы на ворота, через давление. Наши ребята, наоборот, придерживались более игрового стиля: выход через передачу, вход в зону искали передачей и голы красивые забили, как раз комбинационно взаимодействуя друг с другом. Понравилось, что своего стиля придерживалась команда даже в отсутствие лидеров.
Хотелось бы отметить звено Бурмистрова, дублем отметился молодой парень Родион Амиров. В целом ребята с настроением сыграли, получилась хорошая игра, достойная победы», — приводит слова Чижова пресс-служба уфимского клуба.
- 31 июля 2019
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