Юниорская сборная России обыграла «Красную Армию» в контрольном матче

Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков, чей возраст не превышает 18 лет, провела заключительную контрольную встречу в преддверии Кубка Глинки/Гретцки. Со счётом 3:1 был обыгран клуб МХЛ «Красная Армия».
В первом периоде команды не сумели забросить. Автором первой шайбы в матче стал капитан «Красной Армии» Никита Долгопятов. Юниорская сборная России сравняла счёт усилиями Богдана Тринеева, которому ассистировали Дмитрий Злодеев и Иван Дидковский. На второй перерыв команды ушли при счёте 1:1.
В третьем периоде юниоров вывел вперёд Павел Тютнев, а окончательный счёт встречи установил Данил Гущин. После завершения основного времени команды по предварительной договоренности сыграли овертайм в формате «три на три» провели серию буллитов. Гол в овертайме на счету форварда «Красной Армии» Егора Кузьминова. В серии буллитов забросить сумели игроки юниорской сборной России Данил Авершин и Данил Гущин.
- 31 июля 2019
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