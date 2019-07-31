Юниорская сборная России обыграла «Красную Армию» в контрольном матче

Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков, чей возраст не превышает 18 лет, провела заключительную контрольную встречу в преддверии Кубка Глинки/Гретцки. Со счётом 3:1 был обыгран клуб МХЛ «Красная Армия».



В первом периоде команды не сумели забросить. Автором первой шайбы в матче стал капитан «Красной Армии» Никита Долгопятов. Юниорская сборная России сравняла счёт усилиями Богдана Тринеева, которому ассистировали Дмитрий Злодеев и Иван Дидковский. На второй перерыв команды ушли при счёте 1:1.



В третьем периоде юниоров вывел вперёд Павел Тютнев, а окончательный счёт встречи установил Данил Гущин. После завершения основного времени команды по предварительной договоренности сыграли овертайм в формате «три на три» провели серию буллитов. Гол в овертайме на счету форварда «Красной Армии» Егора Кузьминова. В серии буллитов забросить сумели игроки юниорской сборной России Данил Авершин и Данил Гущин.

Гущин: хочу, чтобы меня выбрали в первом раунде драфта НХЛ. Для меня это важно