Кристенсен: Бобровский доказал, что он лучше Василевского

Бывший нападающий «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Анахайм Дакс» Эрик Кристенсен поделился мыслями о новом контракте Андрея Василевского с «Тампой-Бэй Лайтнинг», а также сравнил российского голкипера с соотечественником Сергеем Бобровским.



«Василевский будет получать меньше Бобровского? Бобровский выходил на рынок и дал многим клубам шанс подписать топ-вратаря. Василевский в следующем году не вышел бы на рынок, так как права на него в любом случае были бы у «Тампы». И девять с половиной миллионов – отличная сумма и для клуба, и для игрока.



Вы сравниваете Бобровского и Василевского, и понятно, что Андрей моложе и перспективнее. Но вы помните, как завершилась серия «Тампы-Бэй» и «Коламбуса» в первом раунде плей-офф? Бобровский выиграл все четыре матча, причём играл потрясающе. Василевский выиграл «Везина Трофи», но Бобровский доказал, что он прямо сейчас лучше», — приводит слова Кристенсена «Спорт Бизнес Online».



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