Генменеджер «Рейнджерс»: вопросов много. Не знаю, чего добьёмся

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон подвёл предварительные итоги селекции клуба и поделился ожиданиями от нового сезона.

Этим летом нью-йоркский клуб пополнили форварды Артемий Панарин, Каапо Какко, защитники Джейкоб Труба и Адам Фокс. При этом руководство «Рейнджерс» уведомило Кевина Шаттенкирка, что он не вернётся в команду.

«Я не занимаюсь прогнозами. Мы хотим становиться лучше с каждым днём и понимаем, что на это потребуется время. Надеюсь, этим летом мы сделали шаг в правильном направлении. Нам нужно хорошо поработать в тренировочном лагере. Мы хотим начать сезон и прогрессировать с каждым днем, с каждым месяцем. Я не знаю, как будут разворачиваться события и чего мы добьёмся.

Давайте дождёмся сборов, посмотрим на молодёжь, которая дебютировала в прошлом сезоне, узнаем, удалось ли им сделать шаг вперёд. Давайте посмотрим, что дадут команде новые игроки. Вопросов много, но ответы на них мы сможем получить, когда начнётся сезон. Все захотят узнать, что произойдёт со вторым после Зибанеджада центрфорвардом. У нас есть кандидаты, и нам надо внимательно к ним присмотреться.

Посмотрите на лигу. Поговорите со свободными агентами, и вы поймете, о чем они думают. Многим кажется, что лига быстро меняется, многие команды становятся сильнее. Нам было легко вести переговоры с хоккеистами, рассказывая им, что мы делаем и как перестраиваемся. Все и так знали о наших планах. Хоккей – игра молодых. Поэтому команды так быстро становятся сильнее. Надеюсь, что мы будем одной из них», – сказал Гортон.