Светлов: тренерам «Адмирала» нравится состав, с критиками не согласны

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл промежуточные итоги предсезонной подготовки.

«Главным отличием этого тренировочного лагеря «Адмирала» от предыдущего является наличие легионеров, которые обязательно усилят команду. Пока они во Владивостоке только адаптируются, что для мастеров, дебютирующих в КХЛ, вполне нормально.

Тот же Олкинуора дома играл на площадках финского или европейского форматов, а у нас на «Фетисов Арене» — канадский лёд. Необходимо время, чтобы перестроиться, почувствовать ритм новой лиги и новой площадки. Тренерский штаб доволен отношением к работе как российских хоккеистов, так и иностранных.

Открытия есть, но кого-то отмечать в прессе ещё рано. Группа новичков — например Сидляров, Ломако, Кожевников, Дельнов, Лисин, Островский, Бобряшов, Ибатуллин, список можно продолжать — ведёт борьбу за места в составе, создаёт хорошую конкуренцию.

Летом нам удалось сохранить костяк команды, пусть и без нескольких прошлогодних лидеров. Также, повторюсь, делаем шаг вперёд за счёт легионеров. Так что нам, тренерам, нравится наш состав, с его критиками не согласны», — цитирует Светлова Russia-Hockey.