«Толпар» и «Реактор» набрали 292 минуты штрафа в матче предсезонного турнира

Игроки команд Молодёжной хоккейной лиги «Толпар» и «Реактор» набрали в общей сложности 292 минуты штрафа в матче Кубка «Салавата Юлаева» – предсезонного турнира, проходящего в Уфе. Победу в матче одержала молодёжка «Салавата» – 4:2.
В первом периоде произошли две массовые драки, во втором – ещё одна. В итоге судьи выписали 112 минут штрафа игрокам «Толпара» и 180 – игрокам «Реактора». Матч обслуживали судьи МХЛ Вадим Фатихов и Булат Вахитов.
Таким образом, команды превзошли показатель самого грубого матча в истории Кубка Гагарина. В 2018 году «Трактор» и «Нефтехимик» набрали на двоих 249 штрафных минут. Примечательно, что «Реактор» является молодёжной командой «Нефтехимика».
Рекорд КХЛ по количеству штрафа в одном матче принадлежит игре «Витязь» — «Авангард» (607 штрафных минут).
- 1 августа 2019
-
10:45
-
10:26
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:45
-
08:18
-
08:04
-
00:45
- 31 июля 2019
-
23:12
-
22:39
-
22:24
-
22:00
-
21:45
-
21:19
-
20:56
-
20:20
-
19:53
-
19:37
-
19:26
-
19:12
-
18:54
-
18:40
-
18:11
-
17:50
-
17:33
-
17:16
-
17:01
-
16:49
-
16:27
-
15:25
-
15:08
-
15:05
-
14:57