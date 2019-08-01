«Толпар» и «Реактор» набрали 292 минуты штрафа в матче предсезонного турнира

Игроки команд Молодёжной хоккейной лиги «Толпар» и «Реактор» набрали в общей сложности 292 минуты штрафа в матче Кубка «Салавата Юлаева» – предсезонного турнира, проходящего в Уфе. Победу в матче одержала молодёжка «Салавата» – 4:2.

В первом периоде произошли две массовые драки, во втором – ещё одна. В итоге судьи выписали 112 минут штрафа игрокам «Толпара» и 180 – игрокам «Реактора». Матч обслуживали судьи МХЛ Вадим Фатихов и Булат Вахитов.

Таким образом, команды превзошли показатель самого грубого матча в истории Кубка Гагарина. В 2018 году «Трактор» и «Нефтехимик» набрали на двоих 249 штрафных минут. Примечательно, что «Реактор» является молодёжной командой «Нефтехимика».

Рекорд КХЛ по количеству штрафа в одном матче принадлежит игре «Витязь» — «Авангард» (607 штрафных минут).