«Адмирал» отказался от трёх игроков и объявил состав на матчи с ЦСКА

1 августа «Адмирал» отправился в Мытищи, где у команды запланирован второй учебно-тренировочный сбор, информирует официальный сайт приморского клуба.

6 и 7 августа «моряки» проведут встречи с обладателем Кубка Гагарина – ЦСКА. Обе игры пройдут на льду «ЦСКА Арены».

В Москву отправились следующие игроки:



Голкиперы: Иван Веремчук, Антон Красоткин, Юхо Олкинуора;



Защитники: Адам Альмквист, Никита Бобряшов, Кирилл Дьяков, Руслан Ибатуллин, Станислав Калашников, Юрий Козловский, Шон Лалонд, Степан Островский, Александр Угольников;



Нападающие: Мартин Бакош, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Глеб Зайцев, Константин Глазачев, Александр Дельнов, Кирилл Кожевников, Александр Коннов, Иван Лапшин, Иван Лисин, Олег Ломако, Александр Мерескин, Юрий Петров, Дмитрий Сидляров, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Маркус Юнг.

Защитник Иван Мищенко присоединится к команде в Москве после возвращения из олимпийской сборной России.

Находившиеся на просмотре голкипер Михаил Боярчук, нападающие Алексей Ткачук и Михаил Климчук продолжат карьеру в других клубах.