Канадец Чапмэн стал тренером «Торпедо». Среди его воспитанников форвард «Тампы»

Канадский специалист Кевин Чапмэн в следующем сезоне будет отвечать за физическую подготовку игроков «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. В свою очередь Брент Линкер покинул тренерский штаб.

Ранее Чапмэн работал в системах различных клубов Северной Америки. Тренировал команды университета «Райерсон», «Милтон Академи», «Ошава Дженералз». Вместе с командой «Ошава Дженералз» он становился чемпионом хоккейной лиги Онтарио и завоёвывал Мемориальный кубок.

Воспитанники Кевина защищают цвета команд НХЛ. Самый яркий из них — нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли — в минувшем сезоне вошёл в сборную новичков НХЛ и завоевал серебряные медали чемпионата мира в составе сборной Канады.