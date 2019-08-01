Канадец Чапмэн стал тренером «Торпедо». Среди его воспитанников форвард «Тампы»
Канадский специалист Кевин Чапмэн в следующем сезоне будет отвечать за физическую подготовку игроков «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. В свою очередь Брент Линкер покинул тренерский штаб.
Ранее Чапмэн работал в системах различных клубов Северной Америки. Тренировал команды университета «Райерсон», «Милтон Академи», «Ошава Дженералз». Вместе с командой «Ошава Дженералз» он становился чемпионом хоккейной лиги Онтарио и завоёвывал Мемориальный кубок.
Воспитанники Кевина защищают цвета команд НХЛ. Самый яркий из них — нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли — в минувшем сезоне вошёл в сборную новичков НХЛ и завоевал серебряные медали чемпионата мира в составе сборной Канады.
Белорусский клуб мог стать фармом нижегородского «Торпедо»
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