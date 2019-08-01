Петров: никто не мог уволить Билялетдинова. У него был безлимитный контракт

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров рассказал, как экс-главный тренер Зинэтула Билялетдинов заблокировал его возвращение в клуб летом 2018 года.

«Ак Барс» – моя родная команда, я с самого детства мечтал играть в форме с гербом Татарстана на груди, представлял, как забиваю голы, поднимаю кубок. Думаю, что любой местный воспитанник хочет играть за свою команду. Ты же растёшь, глядя на мастеров, и мечтаешь, представляешь себя игроком именно этой команды. Мне хочется выиграть Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Да, у меня даже не один Кубок, а целых два, но когда ты сам играешь, делаешь результат, это совсем другое.

Все знали, что даже когда я переходил в ЦСКА, я не особо хотел куда-то ехать. Просто так ситуация сложилась, что меня обменяли. И не секрет, что через год я хотел вернуться обратно, но что-то не получилось. Тренер, наверное, не хотел. Может, мне и поступило бы предложение от руководства клуба, но точно не от тренера – это раз. Как в случае с Зариповым. А два – я думаю, всё равно бы согласился. Со мной связывались прошлым летом, разговаривали, хотели подписать контракт. А в последний момент трансфер заблокировал главный тренер.

Какие чувства были, когда узнал, что Билялетдинов ушёл? Удивление. Никто в это не верил, потому что он многого добился и у него был безлимитный контракт с «Ак Барсом». Никто его уволить не мог – он мог только сам уйти. Надеюсь, что будет всё хорошо. Желаю Зинэтуле Хайдяровичу всего самого наилучшего, ведь именно он стал мне доверять и подпускать к составу уже в 16 лет», — цитирует Петрова «Спорт Бизнес Online».

