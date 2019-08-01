Фрэнсис: меня поздравляли и интересовались шансами получить работу

Генеральный менеджер клуба из Сиэтла Рон Фрэнсис рассказал, что столкнулся с валом звонков по поводу трудоустройства.
«Я перестал считать, сколько сообщений и телефонных звонков уже получил и сделал. Меня поздравляли и интересовались шансами получить работу. Нам присылают очень много резюме. В предстоящие недели мы должны понять, сколько сотрудников нам нужно и когда их нанимать.
Лучший совет, который мне дают все, заключается в том, чтобы в полной мере воспользоваться всеми возможностями, которые имеются в нашем распоряжении. У нас ещё есть время. Нам нужно всё сделать правильно, нанять грамотных сотрудников, создать подходящую атмосферу. Мы закладываем основы, за счёт которых команда будет жить в течение долгого времени», — цитирует Фрэнсиса официальный сайт НХЛ.
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