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Фрэнсис: меня поздравляли и интересовались шансами получить работу

Фрэнсис: меня поздравляли и интересовались шансами получить работу
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба из Сиэтла Рон Фрэнсис рассказал, что столкнулся с валом звонков по поводу трудоустройства.

«Я перестал считать, сколько сообщений и телефонных звонков уже получил и сделал. Меня поздравляли и интересовались шансами получить работу. Нам присылают очень много резюме. В предстоящие недели мы должны понять, сколько сотрудников нам нужно и когда их нанимать.

Лучший совет, который мне дают все, заключается в том, чтобы в полной мере воспользоваться всеми возможностями, которые имеются в нашем распоряжении. У нас ещё есть время. Нам нужно всё сделать правильно, нанять грамотных сотрудников, создать подходящую атмосферу. Мы закладываем основы, за счёт которых команда будет жить в течение долгого времени», — цитирует Фрэнсиса официальный сайт НХЛ.

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