«Нефтехимик» продлил договор о сотрудничестве с клубом ВХЛ

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил договор о спортивном сотрудничестве с клубом высшей лиги ЦСК ВВС (Самара), информирует официальный сайт нижнекамского клуба.
Соглашение рассчитано на один сезон и действует до 30 апреля 2020 года. Ранее, на протяжении двух сезонов, «Нефтехимик» также в рамках договора сотрудничал с самарским клубом.
ЦСК ВВС играет в Высшей лиге с 2000 года. Наиболее успешно «военные лётчики» выступили в зоне Запад в сезоне-2001/02. Самарская хоккейная дружина в турнире одержала 31 победу, при 20 поражениях и заняла шестое место. На такой же строке в таблице ЦСК ВВС расположился и в следующем сезоне, но набрал в итоге на 35 очков меньше. В минувшем сезоне самарский клуб занял 19-е место в регулярном чемпионате ВХЛ и не пробился в плей-офф.
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