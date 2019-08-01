Загидулин — о «Калгари»: такой шанс появляется раз в жизни

Российский вратарь «Калгари Флэймз» Артём Загидулин поделился эмоциями от перехода и отметил, что немного знаком с чешским вратарём Давидом Риттихом. Россиянин в апреле подписал с «Флэймз» контракт на один год.

«Мне поступило предложение, и я всё обдумал. Решил, что такой шанс появляется раз в жизни. Поэтому я здесь. Мой агент ставит Риттиха в пример. Я две недели провёл на сборах в Чехии, и там мы вместе тренировались. Мы немного знакомы», — цитирует Загидулина официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне 23-летний вратарь защищал ворота магнитогорского «Металлурга», где он провёл 25 матчей в регулярном чемпионате, одержав 13 побед. Загидулин отражал 92,4% бросков и пропускал 1,96 шайбы за игру. В плей-офф на счету вратаря 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,7.