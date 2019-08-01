Бобровский — о Дзюбе: случайное знакомство со звездой футбола

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой.
«Случайное знакомство со звездой футбола! Приятно было познакомиться с Артёмом Дзюбой. Никогда не желал побольше голов, но здесь исключительный случай», — подписал фото Бобровский.
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Бобровского.
Голкипер подписал семилетний контракт с годовым окладом в $ 10 млн. 30-летний Бобровский, дважды выигрывавший приз «Везина Трофи», провёл в составе «Коламбус Блю Джекетс» последние семь сезонов. Он подписал контракт с «пантерами» в статусе свободного агента.
Ранее Дзюба опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с вратарём, сделанную на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
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