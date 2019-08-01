Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бобровский — о Дзюбе: случайное знакомство со звездой футбола

Бобровский — о Дзюбе: случайное знакомство со звездой футбола
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой.

«Случайное знакомство со звездой футбола! Приятно было познакомиться с Артёмом Дзюбой. Никогда не желал побольше голов, но здесь исключительный случай», — подписал фото Бобровский.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Бобровского.

Голкипер подписал семилетний контракт с годовым окладом в $ 10 млн. 30-летний Бобровский, дважды выигрывавший приз «Везина Трофи», провёл в составе «Коламбус Блю Джекетс» последние семь сезонов. Он подписал контракт с «пантерами» в статусе свободного агента.

Ранее Дзюба опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с вратарём, сделанную на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

«Непробиваемый». Дзюба встретился с Бобровским и пожелал ему удачи во «Флориде»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент