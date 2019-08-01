«Спартак» командировал в «Химик» игрока, пойманного с поддельными правами

Сегодня, 1 августа, в расположение воскресенского «Химика» из московского «Спартака» прибыли шестеро игроков, сообщает пресс-служба клуба ВХЛ. В число игроков вошёл нападающий Михаил Котляревский.
13 июля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль форварда в Семёновском переулке в Москве. Котляревский показал водительское удостоверение, вызвавшее подозрение. Документ был отправлен на экспертизу, которая показала, что он поддельный.
Большую часть минувшего сезона Котляревский провёл в чемпионате Высшей хоккейной лиги, набрав 12 (6+6) очков в 43 играх в составе «Химика», а затем был командирован в расположение «Спартака», за который сыграл девять матчей.
Также в расположение «Химика» прибыли нападающие Глеб Шашков и Егор Круженков, а также защитники Артём Волков, Григорий Глебов и Илья Крылов.
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