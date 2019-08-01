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СКА стал самым прибыльным клубом КХЛ. ЦСКА зафиксировал рекордный убыток

СКА стал самым прибыльным клубом КХЛ. ЦСКА зафиксировал рекордный убыток
Хоккей / КХЛ 0

СКА стал самым прибыльным клубом Континентальной хоккейной лиги по итогам 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Исследование издания показало рост выручки «армейского» клуба с 7,68 млрд до 8,05 млрд рублей. Чистая прибыль в 2018 году составила 543 млн рублей против убытка в 1,06 млрд рублей в 2017 году.

В то же время отмечается, что действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА зафиксировал рекордный для себя убыток в 2,67 млрд рублей.

В минувшем сезоне СКА занял второе место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда уступила ЦСКА (3-4) в финале конференции. Подопечные Игоря Никитина в финале Кубка Гагарина победили «Авангард» (4-0). Московские «армейцы» впервые в истории выиграли плей-офф КХЛ.

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