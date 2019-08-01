СКА стал самым прибыльным клубом КХЛ. ЦСКА зафиксировал рекордный убыток
СКА стал самым прибыльным клубом Континентальной хоккейной лиги по итогам 2018 года, сообщает «Интерфакс».
Исследование издания показало рост выручки «армейского» клуба с 7,68 млрд до 8,05 млрд рублей. Чистая прибыль в 2018 году составила 543 млн рублей против убытка в 1,06 млрд рублей в 2017 году.
В то же время отмечается, что действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА зафиксировал рекордный для себя убыток в 2,67 млрд рублей.
В минувшем сезоне СКА занял второе место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда уступила ЦСКА (3-4) в финале конференции. Подопечные Игоря Никитина в финале Кубка Гагарина победили «Авангард» (4-0). Московские «армейцы» впервые в истории выиграли плей-офф КХЛ.
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