Гулявцев — о календаре КХЛ: никто не будет подстраиваться под Дальний Восток

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев ответил на вопрос о сложном календаре для хабаровской команды.
«За время своей работы я не видел тренеров, довольных календарем. Никто под Дальний Восток подстраиваться не будет. Нам с этим календарем жить. Мы не вправе что-то изменить, можем лишь передвинуть отдельные матчи, договорившись с соперником.
У нас опытный медицинский штаб, который будут следить за физическим состоянием спортсменов. От этого будем строить тренировочный процесс. В таком плотном режиме матчей и перелётов мы должны больше восстанавливаться, чтобы свежими выходить на игры», — цитирует Гулявцева официальный сайт «Амура».
Отметим, что самый тяжёлый календарь на старте сезона получила «Северсталь». Команда Андрея Разина начнёт чемпионат с семи матчей с топ-клубами КХЛ.
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