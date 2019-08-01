«Словану» выдадут лицензию на участие в чемпионате Словакии, несмотря на долги

Исполнительный комитет Словацкой ассоциации хоккея с шайбой рекомендовал совету лиги предоставить хоккейному клубу «Слован» лицензию для участия в чемпионате сезона-2019/20. Лицензия должна быть подтверждена в течение следующих нескольких дней.



Напомним, ранее сообщалось, что братиславскому клубу необходимо погасить долги перед 60 своими бывшими игроками и тренерами, сумма долга составила около € 3 млн. В отношении «Слована» могли начать уголовное преследование, поскольку руководство клуба не стало вовремя начинать процедуру банкротства.



В июне «Слован» объявил о решении покинуть Континентальную хоккейную лигу. В сезоне-2018/19 «Слован» стал худшей командой регулярного чемпионата в Западной конференции, сумев отметиться только 33 очками в 62 встречах.

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