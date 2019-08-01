ХК «Сочи» отправил в ВХЛ Акмальдинова и ещё двух игроков
Хоккейный клуб «Сочи» отправил трёх своих хоккеистов в фарм-клуб в Высшую хоккейную лигу, информирует официальный сайт черноморской команды. Игровую практику в составе ХК «Тамбов» в ближайших предсезонных матчах и турнирах будут получать форварды Амир Гараев, Алексей Жилин и Александр Акмальдинов.
Напомним, 31 июля «Сочи» расторг пробный контракт с нападающим Михаилом Анисиным. Нападающий уже выступал в составе сочинцев в сезонах-2014/15 и 2015/16. В общей сложности он провёл за клуб 96 матчей, в которых набрал 51 (24+27) очко. Всего в КХЛ на счету Михаила 382 игры, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнёрам.
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