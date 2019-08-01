Быков: не стал бы кидать камни в огород ЦСКА из-за Гусева и Кучерова

Известный тренер Вячеслав Быков поделился мнением о переходе нападающего Никиты Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз».



«Спрос на нестандартных игроков был и будет всегда. Потому что только такие форварды создают моменты, которые заранее прочитать невозможно. И российские игроки всегда славились именно вот этим нестандартным мышлением, которое приносит конкретный результат и при розыгрыше большинства, и в равных составах. Если Гусева поставят с Хиширом, это будет серьёзная сила. Очень одарённый швейцарский парнишка.



Гусев и Кучеров не пришлись ко двору в ЦСКА? Но давайте при этом не забывать, что свои первые шаги во взрослом хоккее они сделали в ЦСКА. Значит, клуб тоже внёс лепту в их рост и становление. «Армейская» школа работает продуктивно. Но в КХЛ не каждый может раскрыться сразу. Поэтому я не стал бы кидать камни в огород ЦСКА за то, что Гусев и Кучеров не заиграли в основной команде. Там много факторов могло быть, почему они не пришлись ко двору. Тут и от хоккеистов много зависит. Некоторые ищут свою команду не один год. Поэтому Гусев здорово проявил себя в СКА. А Кучеров устроил фурор в НХЛ, перебравшись в «Тампу». Его игра просто уникальна. И опять же нестандартна. Поэтому она так и впечатляет. А его видение площадки — восхищает. Я в Никите вижу некоторые черты Паши Дацюка. Сравнивать их не надо. Паша — легенда и просто великий игрок. Но и Кучеров себя уже проявил на самом высоком уровне. Теперь Гусеву желаю того же. И Артемию Панарину. Это звёздочки, на которых любо-дорого смотреть. Они двигают мировой хоккей вперёд», — цитирует тренера «Матч ТВ».

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