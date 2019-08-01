Быков: не стал бы кидать камни в огород ЦСКА из-за Гусева и Кучерова

Известный тренер Вячеслав Быков поделился мнением о переходе нападающего Никиты Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз».
«Спрос на нестандартных игроков был и будет всегда. Потому что только такие форварды создают моменты, которые заранее прочитать невозможно. И российские игроки всегда славились именно вот этим нестандартным мышлением, которое приносит конкретный результат и при розыгрыше большинства, и в равных составах. Если Гусева поставят с Хиширом, это будет серьёзная сила. Очень одарённый швейцарский парнишка.
Гусев и Кучеров не пришлись ко двору в ЦСКА? Но давайте при этом не забывать, что свои первые шаги во взрослом хоккее они сделали в ЦСКА. Значит, клуб тоже внёс лепту в их рост и становление. «Армейская» школа работает продуктивно. Но в КХЛ не каждый может раскрыться сразу. Поэтому я не стал бы кидать камни в огород ЦСКА за то, что Гусев и Кучеров не заиграли в основной команде. Там много факторов могло быть, почему они не пришлись ко двору. Тут и от хоккеистов много зависит. Некоторые ищут свою команду не один год. Поэтому Гусев здорово проявил себя в СКА. А Кучеров устроил фурор в НХЛ, перебравшись в «Тампу». Его игра просто уникальна. И опять же нестандартна. Поэтому она так и впечатляет. А его видение площадки — восхищает. Я в Никите вижу некоторые черты Паши Дацюка. Сравнивать их не надо. Паша — легенда и просто великий игрок. Но и Кучеров себя уже проявил на самом высоком уровне. Теперь Гусеву желаю того же. И Артемию Панарину. Это звёздочки, на которых любо-дорого смотреть. Они двигают мировой хоккей вперёд», — цитирует тренера «Матч ТВ».
- 1 августа 2019
-
15:29
-
15:22
-
15:05
-
15:01
-
14:58
-
14:41
-
14:23
-
13:55
-
13:31
-
13:21
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:42
-
11:30
-
11:09
-
10:45
-
10:26
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:45
-
08:18
-
08:04
-
00:45
- 31 июля 2019
-
23:12
-
22:39
-
22:24
-
22:00
-
21:45
-
21:19
-
20:56