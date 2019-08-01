Жирар: Сакик совершил хорошие обмены, у «Колорадо» будет хорошая команда

Защитник Самуэль Жирар прокомментировал подписание нового контракта с «Колорадо Эвеланш».
«Мне нравится Колорадо, это хороший город. Мне очень нравится эта команда, мне нравится организация. Поэтому я сказал своему агенту, что хочу подписать долгосрочный контракт. Я очень доволен, рад быть частью этой организации.
Хочется расти каждый год. Я думаю, моя игра в обороне и атаке становится лучше. Мне нужно продолжать в том же духе. Я с нетерпением жду следующий сезон. Джо Сакик совершил несколько хороших обменов этим летом. Думаю, в ближайшие пару лет у нас будет очень хорошая команда», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
21-летний Жирар появлялся во всех 82 играх «Колорадо Эвеланш» в прошедшем сезоне, став вторым защитником в команде по результативности. Он забросил 4 шайбы и отдал 23 результативные передачи.
- 1 августа 2019
-
16:00
-
15:44
-
15:33
-
15:29
-
15:22
-
15:05
-
15:01
-
14:58
-
14:41
-
14:23
-
13:55
-
13:31
-
13:21
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:42
-
11:30
-
11:09
-
10:45
-
10:26
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:45
-
08:18
-
08:04
-
00:45
- 31 июля 2019
-
23:12
-
22:39
-
22:24
-
22:00