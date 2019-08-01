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Жирар: Сакик совершил хорошие обмены, у «Колорадо» будет хорошая команда

Жирар: Сакик совершил хорошие обмены, у «Колорадо» будет хорошая команда
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Самуэль Жирар прокомментировал подписание нового контракта с «Колорадо Эвеланш».

«Мне нравится Колорадо, это хороший город. Мне очень нравится эта команда, мне нравится организация. Поэтому я сказал своему агенту, что хочу подписать долгосрочный контракт. Я очень доволен, рад быть частью этой организации.

Хочется расти каждый год. Я думаю, моя игра в обороне и атаке становится лучше. Мне нужно продолжать в том же духе. Я с нетерпением жду следующий сезон. Джо Сакик совершил несколько хороших обменов этим летом. Думаю, в ближайшие пару лет у нас будет очень хорошая команда», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

21-летний Жирар появлялся во всех 82 играх «Колорадо Эвеланш» в прошедшем сезоне, став вторым защитником в команде по результативности. Он забросил 4 шайбы и отдал 23 результативные передачи.

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