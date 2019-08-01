Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: давайте не обращать внимания на политику. Putin Team существует

Овечкин: давайте не обращать внимания на политику. Putin Team существует
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что не сыграет в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Также российский спортсмен рассказал о созданной им организации Putin Team.

«Давайте мы не будем обращать внимание на политику. Putin Team существует. Понятно, что не в таких масштабах, как перед выборами, но она существует и действует. Сыграю ли я в гала-матче Ночной хоккейной лиги с Путиным? А когда он будет? 9 мая? Я буду занят», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, Овечкин также рассказал, когда будет завершать игровую карьеру, и прокомментировал громкое интервью напарника по сборной России Артемия Панарина.

«Вашингтон» не становится сильнее. Овечкин больше не выиграет Кубок Стэнли?
Сколько раз мы это уже слышали, но скоро в «Кэпиталз» всё же начнётся перестройка.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент