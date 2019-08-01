Овечкин: давайте не обращать внимания на политику. Putin Team существует
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что не сыграет в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Также российский спортсмен рассказал о созданной им организации Putin Team.
«Давайте мы не будем обращать внимание на политику. Putin Team существует. Понятно, что не в таких масштабах, как перед выборами, но она существует и действует. Сыграю ли я в гала-матче Ночной хоккейной лиги с Путиным? А когда он будет? 9 мая? Я буду занят», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, Овечкин также рассказал, когда будет завершать игровую карьеру, и прокомментировал громкое интервью напарника по сборной России Артемия Панарина.
«Вашингтон» не становится сильнее. Овечкин больше не выиграет Кубок Стэнли?
Сколько раз мы это уже слышали, но скоро в «Кэпиталз» всё же начнётся перестройка.
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