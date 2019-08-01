Овечкин прокомментировал перспективы хоккея в Азербайджане

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о перспективах хоккея в Азербайджане.



«Может ли хоккей стать национальным видом спорта Азербайджана? Может. Я встречался с представителями Азербайджана. В следующем году они пригласили меня туда для того, чтобы посмотреть инфраструктуру. Думаю, что всё возможно в ближайшем будущем», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, Овечкин также рассказал, когда будет завершать игровую карьеру, прокомментировал громкое интервью напарника по сборной России Артемия Панарина и поделился мнением о работе Putin Team.



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