Стало известно расписание сборной России на ЧМ-2020
Стало известно расписание сборной России на чемпионате мира по хоккею 2020 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.
Напомним, соперниками сборной России по группе B будут сборные Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Полное расписание матчей сборной России (время начала матчей — московское):
8 мая, Россия – Швейцария – 21:20
10 мая, Россия – Норвегия – 13:20
11 мая, США – Россия – 17:20
13 мая, Россия – Италия – 21:20
15 мая, Казахстан – Россия – 17:20
16 мая, Россия – Финляндия – 21:20
19 мая, Латвия – Россия – 13:20
Четвертьфиналы состоятся 21 мая, полуфиналы – 23 мая, финал и матч за третье место – 24 мая.
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