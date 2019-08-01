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Стало известно расписание сборной России на ЧМ-2020

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стало известно расписание сборной России на ЧМ-2020
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Стало известно расписание сборной России на чемпионате мира по хоккею 2020 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, соперниками сборной России по группе B будут сборные Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Полное расписание матчей сборной России (время начала матчей — московское):

8 мая, Россия – Швейцария – 21:20

10 мая, Россия – Норвегия – 13:20

11 мая, США – Россия – 17:20

13 мая, Россия – Италия – 21:20

15 мая, Казахстан – Россия – 17:20

16 мая, Россия – Финляндия – 21:20

19 мая, Латвия – Россия – 13:20

Четвертьфиналы состоятся 21 мая, полуфиналы – 23 мая, финал и матч за третье место – 24 мая.

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